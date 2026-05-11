Kocaeli'de faaliyet gösteren KOLSAN Kocaeli Lastik A.Ş. bünyesinde çalışan işçilerin banka promosyonu konusunda yaşanan süreç nedeniyle büyük tepki içerisinde olduğu iddia edildi. İşçiler, Şubat ayında verilmesi gereken promosyon ödemelerinin yaklaşık 3 aydır sürekli ertelendiğini ve konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadığını öne sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İşçiler arasında konuşulan rakamların 50 ila 55 bin TL seviyesinde olduğu belirtilirken, çalışanlar promosyonun işverenin belirlediği şekilde değil, bankanın çalışan adına verdiği hak ediş olarak eksiksiz şekilde ödenmesini talep ediyor. Fabrika içerisinde bazı çalışanlar, 'Bankanın verdiği promosyon işçiye tam verilmek yerine süreç farklı şekilde yönetiliyor' yönünde iddialarda bulunuyor.

İşçiler arasında konuşulan iddialara göre, Lastik-İş Şubesi'nden gelen bazı isimlerin fabrikaya geldiği günlerde yönetim binada olmasına rağmen 'Yönetim burada yok' denilerek görüşme yapılmadığı öne sürüldü. Fabrika içerisindeki temsilcilere yönelik eleştirilerin son dönemde arttığı ifade edilirken, bazı çalışanlar temsilcilerin işçinin hakkını yeterince savunmadığını iddia etti. Lastik-İş Şubesi'nin fabrikaya giderek süreci yakından takip etmediği de konuşulanlar arasında.

'ÜCRETSİZ İZİN VE MAAŞ KESİNTİSİ' İDDİASI

Bazı işçiler, izni bulunmayan çalışanlara ücretsiz izin yazıldığı ve buna bağlı olarak maaş kesintileri yapıldığını öne sürdü. Fabrika içerisinde yaşanan gelişmeler nedeniyle çalışanlar arasında huzursuzluk ve tedirginliğin arttığı ifade edildi.

İddialara göre iki gün önce promosyon sürecini ve ödemelerin ne zaman yapılacağını sormak amacıyla sendika temsilcileriyle görüşen iki işçinin işten çıkarıldığı öne sürüldü. Yaşanan gelişmenin fabrika içerisinde büyük rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.

Fabrika içerisindeki bazı çalışanlar, sendika temsilcilerine yönelik ciddi eleştirilerde bulunarak işçinin hakkının yeterince savunulmadığını iddia etti. İşçiler, temsilcilerin çalışanların taleplerine karşı sessiz kaldığını ve yönetim karşısında işçinin yanında durmadığını, haklarını yeterince savunmadığını öne sürdü.,

Bazı çalışanlar şu ifadeleri kullandı: '3 aydır promosyon konusu sürekli erteleniyor. Bayrama kadar ödeme yapılacağı söyleniyor ancak net bir açıklama yapılmıyor. İşçi kendi hakkını istiyor. Bu para bankanın işçiye verdiği promosyon. Olduğu gibi işçiye verilmesi gerekiyor'

Çalışanlar ayrıca promosyon süreciyle ilgili fabrikadan ve sendika temsilcilerinden açık ve şeffaf bir bilgilendirme beklediklerini dile getirdi.