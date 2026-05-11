ANKARA (İGFA) - Türkiye ekonomisinde ciro artışı mart ayında da hız kesmedi. Veriler, özellikle hizmet ve ticaret alanlarında ekonomik hareketliliğin sürdüğüne işaret etti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamını kapsayan ciro endeksi, 2026 yılı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 36,5 ile hizmet sektöründe gerçekleşti. Ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 35,9, sanayi sektörü yüzde 33,2 ve inşaat sektörü yüzde 22 artış kaydetti.

Toplam ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 4,4 arttı. Martta sanayi sektöründe aylık artış yüzde 5,7 olurken, ticaret sektöründe yüzde 4,9, hizmet sektöründe yüzde 2,8 yükseliş görüldü. İnşaat sektörü ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 geriledi.