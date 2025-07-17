15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, Kayseri iş dünyası yine meydanlardaydı.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), MÜSİAD Kayseri Şubesi, Mimarsinan, İncesu ve Erciyes Organize Sanayi Bölgeleri temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kurdukları “Demokrasi Çadırı” ile halkla buluştu.

Anma programları, Kayseri Valiliği ve il protokolünün katılımıyla Kartal Şehitliği önünde başlayan “15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye Yürüyüşü” ile başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan KTO, KAYSO, MÜSİAD, Mimarsinan, İncesu ve Erciyes OSB başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı’na yürüyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programlara; KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü ve Erciyes OSB Başkanı Mehmet Sarıalp ve her kurumdan yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokolün de ziyaret ettiği ortak demokrasi çadırında halkla sohbet edilip çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Program kapsamında geç saatlere kadar süren etkinliklerde şehitler için dualar edildi, 15 Temmuz’un anlam ve önemi vurgulandı.

Gülsoy: “15 Temmuz, Milletimizin Diriliş Destanıdır”

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, anma programında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz, Türk milletinin kahramanlık, özgürlük ve demokrasi destanıdır. Devletin içine sızmış ihanet şebekelerine, terör örgütlerine karşı verilen büyük bir diriliş ve varoluş mücadelesidir. 9 yıl önce olduğu gibi bugün de bu meydandayız. Vatan sevdalısı hemşehrilerimiz, siyasi görüşü, mesleği, mezhebi ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan, bu Meydan’da toplanarak, ecdadının kanıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne ve tüm kutsallarına canı pahasına sahip çıktığını bir kez daha göstermiştir. O gün bizzat ve gönlü ile bu Meydan’da yer alarak darbe girişiminde bulunan alçaklara karşı birlik ve beraberlik içerisinde, ‘Kahrolsun darbeciler, kahrolsun hainler’ diye haykıran tüm hemşerilerimi, o gece verdiğimiz tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükran diliyor, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. “

Büyüksimitci: “Bu Alçakça Saldırıyı Unutmadık, Unutmayacağız”

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz, demokrasimize ve hukuk devletine kasteden hain darbe girişimini geri püskürterek çok net bir mesaj vermiştir: Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan hiçbir idare meşru değildir. Türk iş dünyası dün olduğu gibi bugün de devletimizin, milletimizin ve demokrasimizin yanındadır. Bu ihanet girişimini unutmadık, unutturmayacağız.”

Akmermer : “Bu Milletin İradesi Her Zaman Galip Gelmiştir”

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer’de açıklamasında şunları söyledi: "15 Temmuz gecesi; milletimizin vatanına, iradesine ve demokrasisine sahip çıktığı kutlu bir direnişin adıdır. O gece sokaklara çıkan aziz milletimiz; tanklara, silahlara, uçaklara karşı imanıyla durarak bir kez daha göstermiştir ki bu topraklarda karar da, güç de millettedir. MÜSİAD olarak dün olduğu gibi bugün de ülkemizin yanında, milli iradenin safında durmaya devam ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız.”

Demokrasi çadırında vatandaşlarla da bir araya gelen oda ve OSB temsilcileri, şehitler için edilen dualara eşlik etti; birlik ve beraberlik vurgusunu yineledi.