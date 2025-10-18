Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kültürel hafızasına sahip çıkarak, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve şehir protokolü ile birlikte, halk ozanlığı geleneğini yaşatmak amacıyla yenilenen Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Mimar Sinan Parkı içerisinde yer alan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece 3 gün gibi kısa bir sürede yenilenerek hizmete açılan Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi, artık halk ozanlarının eserlerine ev sahipliği yapacak, şiir ve müzik dinletileriyle yaşayan bir kültür merkezi haline gelecek.

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk ozanlarının mini konseri ve duygu dolu şiirleriyle taçlandı. Kültür Evi açılış törenine, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, vali yardımcıları, kaymakamlar, Kayseri Baro Başkanı Av. Murat Tolga Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve şehir protokolü ile halk ozanları katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Bir ihtiyaç olduğunu bu kalabalığı görünce anlamış olduk. Kayseri'miz eğitimin, kültürün en güzel merkezlerinden birisidir. Halk ozanlarımızın sesinin yansıması, birliğimize ve beraberliğimize vesile olması bizim için kaçınılmazdır. Şehrin göbeğinde size yer verelim dedik. Sayın Valimizin isteği bizim için çok kıymetlidir, hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada, 'Halk ozanlarımızın, şairlerimizin, Kayseri kültür hayatına değer verenlerin burayı dört gözle beklediklerini bilerek hepinize hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı Kayseri'nin en güzel yerinde, en güzel mekânı tahsis edip, onarımını ve her şeyini yaptığı için tebrik eden Vali Çiçek, 'Başkanımızla sizden bir isteğimiz var, burası kullanılsın, iyi yerlerde olsun, en güzel yerinde ozanlar başımızın tacı, burayı evimiz olarak bilip, kullanmamız lazım, sürekli burada programlar yapmamız lazım' diye konuştu.

Çiçek, Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'Burayla ilgili her şeyi belediye yaptı, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, emeği geçenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Emri Karakuş (Âşık Gulfani) ise 'Bu mekânı bizlere tahsis ettiğiniz için tüm halk ozanları ve Kayseri kültürü adına çok teşekkür ediyorum. Sayın valim ve büyükşehir belediye başkanımızın bu iyiliği unutulmaz, bize bir yuva olacak' dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verilirken, daha sonra protokol, kurdele kesimi ile kültür evinin açılışını gerçekleştirdi. Kültür Evi'nin açılışında, halk ozanlarının seslendirdiği türkülerle renklenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da eşlik ederek ortak oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla eksikleri giderilen ve bakım-onarımı titizlikle tamamlanan Kültür Evi, şehrin kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek. Başkan Büyükkılıç'ın kültür ve sanata verdiği önemi bir kez daha ortaya koyduğu bu özel açılış, Kayseri halkının gönlünde iz bıraktı.