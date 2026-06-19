Kayseri Hacılar'da vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçenin altyapı yatırımları, planlı gelişimi ve turizm potansiyeliyle dikkat çektiğini belirterek, 'Hacılar kendisinden söz ettiren bir ilçe konumuna geldi' ifadelerini kullandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Hacılar ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Programa yoğun ilgi gösteren ilçe sakinleri, talep, öneri ve beklentilerini doğrudan Başkan Büyükkılıç'a iletme fırsatı buldu.

Program öncesinde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçeye kazandırılan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özdoğan'a özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, Hacılar'ın gelişimine katkı sunan tüm paydaşlarla dayanışma içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Daha sonra Hacılar Camii Kebir yanında gerçekleştirilen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında Başkan Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ahmet Canleblebici, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve ilgili bürokratlar eşlik etti. Vatandaşların sorularını dinleyen ve taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, katılımcı yönetim anlayışının önemine dikkat çekti.

'Her Geçen Gün Gelişen ve Güzelleşen Bir İlçemiz'

Hacılar'ın Kayseri'nin gelişen ve değer kazanan ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 'Hacılar, şehir merkezinin hemen yanı başında yer alan, her geçen gün gelişen ve güzelleşen bir ilçemizdir. Bağ ve sayfiye alanı kimliğinin yanı sıra turizm açısından da önemli bir merkez konumundadır. Kayak merkezine açılan önemli kapılardan biri olan ilçemiz, altyapı yatırımları, ulaşım projeleri, planlı şehirleşme çalışmaları ve TOKİ projeleriyle dikkat çekmektedir' dedi.

Hacılar'ın girişimci ruhu ve hayırsever iş insanlarıyla da örnek bir ilçe olduğuna işaret eden Büyükkılıç, 'Hem şirinliği hem de güzelliğiyle öne çıkan Hacılar, Kayseri'mizin kıymetli değerlerinden biridir. Bu güzel toprakları daha yaşanabilir hale getirmek, hem ihya hem de imar etmek adına tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğümüz hizmetlerin bereketini hep birlikte yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programına teşriflerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'Bu sefer başkanlar cevaplıyor olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsunlar teşrif ettiler, bize zaman ayırdılar. Bizim ilçe olarak anlayışımız ve Büyükşehir'imizin anlayışı birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde vatandaşımızın her türlü sorunuyla ilgilenen gönül belediyeciliği anlayışıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, Büyükşehir'imizle ve ilçemizle ilgili sorularınıza, tavsiyelerinize açığız' şeklinde konuştu.

'Büyükşehir'imiz İlçemize Değer Katmaya Devam Ediyor'

Başkan Büyükkılıç'a, Hacılar ilçesine yaptığı hizmetlerinden dolayı da ayrıca teşekkür eden Başkan Özdoğan, 'Değerli Başkanımıza teşekkür ediyorum. Altyapıyla, üst yapıyla Büyükşehir'imiz her zaman ilçemize güzellik katmaya, değer katmaya devam ediyor' dedi.

Programda söz alan vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Hacılar'da hayata geçirdiği yatırımlar ve hizmetler dolayısıyla Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. İlçe sakinleri, vatandaşla iç içe yürütülen belediyecilik anlayışını takdir ettiklerini belirterek, taleplerini doğrudan iletebildikleri buluşmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç da vatandaşların memnuniyetinin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, programın sonunda, 'Katılımlarınızdan dolayı, bir muhabbet ortamında katkılarınız ve sorularınızdan dolayı her birinize ayrı ayır teşekkür ediyoruz' dedi.

Samimi atmosferde gerçekleşen program, vatandaşların sorularının cevaplandırılması ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.