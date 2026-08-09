Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 10 Ağustos 2026'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 10 Ağustos Pazartesi günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Görüşmelerde mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaretin, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesine zemin oluşturması bekleniyor.