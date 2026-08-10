Mahallelerde asfalt atağını aralıksız sürdüren Kayseri Melikgazi Belediyesi, Gesi Fatih Mahallesi'nde 2.5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması, bordür ve parke çalışması yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - İlçede ulaşım kalitesini artırmak ve çehresini değiştirmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Her mahallemize dokunuyor, ilçemizin dört bir yanında koştur koştur hizmet ediyoruz. Kırsal ve merkez tüm mahallelerimizde ihtiyaçlara göre sahada çalışıyoruz. İlçemizin ulaşım ağını daha güçlü hale getirmek için ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Ekiplerimiz planlı bir program dahilinde mahalle mahalle çalışmalarına devam ederken Gesi Fatih Mahallesi'nde Güzide Sokak, 2365., 3288., 2367., 2363., 2359. Sokak olmak üzere 6 sokakta 5 bin ton asfalt serimi yapıldı. Bu bölgede geçtiğimiz yıl da büyük bir çalışma yapmış, 12 bin ton asfalt atmıştık. Yaklaşık 2.5 kilometre asfalt yol yaparak, 6 bin metre bordür, 5 bin metrekare parke yaptık' dedi.