Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin 'Yeşil Vatan'ını tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem başlatılan 52 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının takibinde, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülen soruşturmalarda yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlik sonucu yangına neden olanların da tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, 'Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir' mesajını verdi.