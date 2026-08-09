Artvin'de Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 68 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi de yer aldı.

ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Emniyet ve Jandarma birimlerince yürütülen çalışmaların sonuçlarını açıkladı.

31 Temmuz-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalarda toplam 68 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan kişilerden 2'sinin 20 yıl ve üzeri, 7'sinin 10-20 yıl, 4'ünün 5-10 yıl, 19'unun ise 0-5 yıl arasında hapis cezası bulunduğu belirtildi. Çalışmalarda ayrıca 36 kişinin ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

Valilik açıklamasında, Artvin'in huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Emniyet ve Jandarma birimlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.