Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk 7 ayında havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu, hava ulaşımındaki büyümenin Türkiye'nin küresel merkez olma hedefini güçlendirdiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin hava ulaşımındaki yolcu trafiği yılın ilk 7 ayında dikkat çekici seviyeye ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında ocak-temmuz döneminde direkt transit yolcular dahil 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, hava yolu ulaşımındaki toplam yolcu sayısının Avrupa'daki 18 ülkenin toplam nüfusunu geride bırakan bir büyüklüğe ulaştığına dikkat çekti.

Başta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere Türkiye genelindeki havalimanlarının artan hava ulaşımı talebine güçlü kapasiteleriyle yanıt verdiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarının büyütülmeye devam edileceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, hava ulaşımında Türkiye'yi küresel bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda yatırımların ve çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.