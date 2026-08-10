Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla Kesdoğan mesire alanındaki şenlik alanına giden yol, Dadaloğlu şenliklerinin yapılacağı Tomarza ilçesindeki şenlik alanına giden ana arter, Sarız Kırkısrak Mahallesi'ne giden gurup yol ve Develi ilçesinde Ayşepınar Mahallesi şenlik alanına giden yolda bakım, onarım ile gerekli kesimlerde yatay ve düşey yol işaretlemeleri çalışması yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, genel ulaşım yatırımlarının yanı sıra 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'nin dört bir yanında özellikle yaz aylarında düzenlenen şenlik ve festivallerin yapıldığı alanlara ulaşımı sağlayan yollarda da çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Akkışla Kesdoğan mesire alanındaki şenlik alanına giden yol, Dadaloğlu şenliklerinin yapılacağı Tomarza ilçesindeki şenlik alanına giden ana arter, Sarız Kırkısrak Mahallesi'ne giden gurup yol ve Develi ilçesinde Ayşepınar Mahallesi şenlik alanına giden yolda bakım, onarım ile gerekli kesimlerde yatay ve düşey yol işaretlemeleri çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle kırsal mahallelerde hız kazanan sosyal ve kültürel etkinliklerde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda geleneksel olarak her yıl düzenlenen şenlikler öncesi vatandaşlar ve muhtarlardan gelen her türlü talep yerine getirilerek planlanan sosyal ve kültürel aktivitelerin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi sağlanıyor.

Şenlik dönemlerinde ihtiyaç duyulan mobil veya sabit wc kurulumundan, plastik masa ve sandalye desteğine, kamelya ve alan düzenlemelerinden ihtiyaç duyulan temiz su hatlarının tesisine ve her türlü iş makinesi desteğine kadar ihtiyaç duyulan her türlü hizmet talebi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından anında karşılanıyor.

Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonundaki ekipler tarafından Akkışla Kesdoğan mesire alanındaki şenlik alanına giden yol, Dadaloğlu şenliklerinin yapılacağı Tomarza ilçesinde şenlik alanına giden ana arterler, Sarız Kırkısrak Mahallesi'ne giden gurup yol ve Develi ilçesi Ayşepınar Mahallesi şenlik alanına giden yolun bakım ve onarımları titizlikle yapıldı.

Ekipler, ayrıca gerekli kesimlerde yatay ve düşey yol işaretlemeleri de gerçekleştirdi. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan diğer donatılar ve mekânsal düzenlemeler itinayla yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar ile sosyal ve kültürel etkinliklerin huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi, vatandaşların şenlik alanına güvenli ve konforlu şekilde ulaşmaları amaçlanıyor. Büyükşehir belediyesi şehrin her noktasına ulaşarak hizmetlerine mesai ve mesafe mefhumu gözetmeksizin aralıksız bir şekilde devam ediyor.