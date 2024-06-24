Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu yaz çeşitli spor kursları düzenleyeceklerini duyurdu. Başkan Özdoğan, basketbol, voleybol, jimnastik, tenis ve yüzme gibi çeşitli spor dallarında dolu dolu bir yaz geçireceklerini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, okulların tatile girmesiyle ilçe genelinde sosyal aktiviteleri artıracaklarını ve gençlerin tatil döneminde spor yapmalarına olanak sağlayacaklarını belirterek, 'ilçemizdeki yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor ' dedi. Başkan Özdoğan kurs kayıtlarının bugün başlayacağını ve kursların ücretsiz olduğunu, 1 Temmuz'da başlayacaklarını ve ağustos sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Basketbol, voleybol ve jimnastik kurslarının Kapalı Spor Salonu'nda, yüzme kursunun Kadın Gençlik Merkezi Yüzme Havuzu'nda, tenis kursunun ise Erciyes Parkı Tenis Kortu'nda gerçekleştirileceğini söyledi.

Kurs kayıtlarının bugünden itibaren 28 Haziran'a kadar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yapılacağını söyleyen Başkan Özdoğan, "Tüm gençlerimizi spor yapmaya ve sağlıklı bir yaz geçirmeye davet ediyorum. Kurslara katılmak isteyenlerin erken kayıt yaptırmalarını ve kontenjanların sınırlı olduğunu unutmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.