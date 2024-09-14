Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İlköğretim Haftası Kutlama Programı’na katılarak, yeni eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Hacılar'da 'İlköğretim Haftası Kutlama' programı düzenlendi. Yunus Çepken İlkokulu’nda düzenlenen programa, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın yanı sıra Kaymakam Burak Dertlioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Başkan Özdoğan, öğrencilerle sohbet ederek, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Özdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bu güzel vatanımızda milyonlarca öğrenci ve öğretmen, büyük bir özveriyle geleceğe hazırlanıyor. Bu yavrularımız üniversitelerde okuduklarında, ülkemize güzel işler yapacaklarına inanıyorum. Onların yolları açık olsun, başarılar daima yanlarında olsun. Okumayı ve öğrenmeyi büyük bir iştahla istemelerini diliyorum, çünkü bunu başardıklarında ülkemiz için daha iyi yarınlar inşa edecekler" dedi.

Kutlama programı, günün anlam ve önemini belirten öğrenci konuşmaları, İlköğretim Haftası ile ilgili özlü sözlerin ve şiirlerin okunması, müzikli gösteriler ve yarışmalarla devam etti. Program, birinci sınıfa başlayan öğrencilerin takdim edilmesiyle sona erdi.