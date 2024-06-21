Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kurban bayramı boyunca özveriyle çalışarak sorunsuz bir şekilde bayramın geçmesinde emeği bulunan personeline teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan kurban bayramı vesilesiyle mesai yapan ve bayramda vatandaşın sorun yaşamaması için çalışmalar yapan personeli ile yemekte bir araya geldi. Başkan Özdoğan burada yaptığı konuşmada emekleri için tüm çalışan personele teşekkür etti.

Başkan Özdoğan konuşmasında, “Tertemiz Hacılarımız için gece gündüz sahada çalışan personelimize teşekkür ediyorum” diyerek şöyle devam etti: “Öncelikle hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizde kötü bir görüntü oluşmaması adına canla başla çalıştınız ve büyük bir gayret gösterdiniz. Bu özveriniz ve emeğiniz için sizlere minnettarım. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Her zaman söylediğimiz gibi, biz birlikte güçlüyüz ve ekip olarak çalışıyoruz. Sizlerin çalışıp başarı göstermesiyle ilçemiz daha huzurlu, mutlu ve tertemiz oluyor.”

“YAKLAŞIK 500 TON ATIĞIN TRANSFERİNİ YAPTIK”

Başkan Özdoğan yapılan çalışmalardan dolayı büyük gayret sarf edildiğini belirterek, “Özellikle temizlik işleri, park bahçeler, fen işleri, sosyal tesisler ve kültür işleri gibi tüm alanlarda ayrım yapmaksızın büyük bir özveri ile çalıştığınızı gördük. Arefe gününün yoğunluğundan bayramın son akşamı geç saatlere kadar ciddi bir çalışma sergilendi. Yaklaşık 500 ton atığın transfer istasyonundan büyük istasyonlara gönderimi sağlandı. Bu sayede geri dönüşüm çalışmalarına katkıda bulunarak ilçemizi pırıl pırıl hale getirdiniz ve herhangi bir sorun yaşanmaması bizi çok mutlu etti.

Biliyorum ki büyük bir fedakârlık yaptınız; bayramda sevdiklerinizle, çocuklarınızla ve eşinizle bir arada olmak varken burada çalıştınız. Bu özveri ve birliktelik sayesinde ilçemiz tertemiz oldu. Geç saatlere kadar gösterdiğiniz ciddi çalışma ve organizasyon için operatörlerimizden çöp toplama ekiplerine, park bahçelerden sosyal işler müdürlüğümüze kadar herkesin yaptığı iş çok kıymetliydi. Ayrım yapmaksızın hep beraber çalışarak bayramın huzur ve mutluluk içinde geçmesini sağladık.

Gönülden çalışmak, isteyerek ve severek iş yapmak çok önemliydi ve bunu başardık. Bundan sonraki çalışmalarda da aynı şevki ve gayreti göreceğimden eminim. Çünkü biz birlikte güçlüyüz ve büyük bir aileyiz. Hep beraber daha güzel işler başaracağız. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık, sağ olun.”