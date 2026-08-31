Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, çocukların neşesiyle taçlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çocuk etkinliğinde minikler doyasıya eğlenirken, lösemiyi yenen 4 yaşındaki Defne Demir'in balon uçurma hayali de Zafer Bayramı'nda gerçeğe dönüştü.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü programı kapsamında düzenlenen çocuk etkinliği; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, çocuklar ve ailelerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Çocuklar için hazırlanan oyun alanları renkli görüntülere sahne olurken, yüz boyama, çeşitli aktiviteler ve maskot gösterileriyle minikler keyifli vakit geçirdi. Çocuklarının mutluluğuna ortak olan aileler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek çocuklara yönelik etkinliklerin artarak devam etmesini istedi.

BAŞKAN DUTLULU'YA AİLELERDEN TEŞEKKÜR

Etkinlikte çocuğunun doyasıya eğlendiğini belirten Gonca Yalı, 'Öncelikle herkesin bayramı kutlu olsun. Çocuklar çok eğleniyor. Çok keyif aldık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok güzel etkinlikler bizi karşıladı. Teşekkür ediyoruz' dedi.

Hasan Özdemir de çocuklara yönelik etkinliklerin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, '2008 yılından beri Manisa'dayım. Son birkaç yıldır belediyemizin yaptığı çocuklara yönelik aktiviteler, kültür sanat etkinlikleri ailemizin ve çocuklarımızın çok hoşuna gidiyor. Artarak devam etmesini istiyoruz. Yeni dönem Belediye Başkanımızın bu etkinlikleri artırması çok hoşumuza gidiyor. İnşallah katlanarak devam edeceğini bekliyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Mesut Yılmaz ise 'Başkanımızın yaptığı çok güzel bir etkinlik. Çocuklarımız çok mutlu. Mobil ikram, mısırlar ve ortam çok güzel. Çocuklar çok mutlu' dedi.

Çocuklara yönelik etkinlikler, halk oyunları gösterisiyle devam etti. Yaklaşık 55 çocuğun katıldığı gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

DEFNE'NİN HAYALİ ZAFER BAYRAMI'NDA GERÇEK OLDU

Etkinliğin en özel anlarından biri ise 4 yaşındaki Defne Demir için düzenlenen balon uçurma etkinliği oldu. Lösemiyi, abisinden gerçekleştirilen ilik naklinin ardından yenen Defne, tedavi sürecini geride bırakmasının anısına balon uçurmayı çok istedi.

Defne'nin annesi Gül Sevgi Demir ve babası Şükrü Demir, kızlarının bu isteğini ÇÖZMER üzerinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya iletti. Defne'nin hayali, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen özel etkinlikle gerçeğe dönüştü.

Başkan Dutlulu'nun da katıldığı balon uçurma etkinliğinde Defne, ailesiyle birlikte balonlarını gökyüzüne bıraktı. Defne'nin yüzündeki mutluluk, Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu.