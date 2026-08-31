Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde binlerce Bursalı, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla tek yürek oldu. Heykel'den başlayan Zafer Yürüyüşü ile şehrin sokaklarına taşan bayram coşkusu, Millet Bahçesi'nde Elif Buse Doğan konseriyle doruğa çıktı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü Bursalılarla birlikte büyük bir coşkuyla kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, gündüz etkinliklerinin ardından UNESCO Meydanı'na kurulan 'Şanlı Tarihten Güçlü İstikbale' isimli sergiyi gezip yetkililerden bilgi aldı. Meydanda bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla Bursa Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Yürüyüşe Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkan Yardımcısı Ali Cansevdi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Başkan Vekilleri Numan Çakır ve Kevser Öztürk, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ve vatandaşlar katıldı. Kortejde marşlar hep bir ağızdan söylendi. Kırmızı beyaza bürünen Bursa sokaklarında 30 Ağustos'un gururu ve heyecanı yaşandı.

'BU MİLLET ESARETİ KABUL ETMEZ'

Yürüyüşten sonra binlerce vatandaş Bursa Millet Bahçesi'nde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba Bursalıları selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde aynı gururla, aynı heyecanla ve aynı bayrağın altında bir arada olduklarını vurguladı. 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Başkan Vekili Biba, '30 Ağustos, aziz milletimizin bütün zorluklara rağmen kendi kaderini kendi elleriyle yazdığı gündür. 30 Ağustos, Anadolu topraklarına vurulan bağımsızlık mührünün adıdır. Bundan 104 yıl önce, milletimizin önüne çok ağır şartlar konulmuştu. Vatan işgal altındaydı. İmkânlar sınırlıydı. Ancak milletimizin inancı, cesareti ve bağımsız yaşama iradesi her türlü imkânsızlığın üzerindeydi. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ve kahraman ordumuzun eşsiz mücadelesiyle 30 Ağustos'ta Büyük Zafer'le taçlandı. O gün, aziz milletimiz bütün dünyaya ilan etti. Bu millet esareti kabul etmez. Bu vatan bölünmez. Bu bayrak inmez. Bu millet, kendi geleceğini kendisi belirler. 30 Ağustos'u büyük yapan işte bu iradedir. 1071 Malazgirt Zaferi'nden İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale'den Sakarya'ya, 'Büyük Taarruz'dan Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bu kutlu yürüyüşün her aşamasında aynı hakikati görüyoruz. Millet olarak aynı hedef etrafında kenetlendiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bugün de Türkiye olarak gücümüzün kaynağı budur. Birliğimizdir. Kardeşliğimizdir. Bayrağımıza ve vatanımıza duyduğumuz sarsılmaz bağlılıktır' dedi.

'BURSA, KURULUŞUN VE KURTULUŞUN ŞEHRİDİR'

Bursa'nın tarihî sorumluluğu çok büyük olan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Biba, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bursa, sıradan bir şehir değildir. Bu şehir, Osmanlı'nın tohumlarının toprağa kök saldığı, ulu bir çınara dönüştüğü kadim bir şehirdir. Kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. Emeğin ve üretimin şehridir. Tarihiyle, sanayisiyle, tarımıyla, kültürüyle ve insanıyla ülkemizin kutlu yürüyüşüne yön veren şehirlerden biridir. Bu nedenle 'Şanlı Tarihimizden Güçlü İstikbale' diyoruz. Şanlı tarihimiz bizim köklerimizdir. Güçlü istikbal ise bu ülkenin çocuklarına, gençlerine borcumuzdur. Çok şükür ki bu inançla, köklerimizden aldığımız güçle, geleceğe hep birlikte yön vermeye devam ediyoruz.'

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YARINLARIDIR'

Üreten, geliştiren ve kendi teknolojisini ortaya koyan güçlü bir Türkiye hedefiyle ilerlediklerini ifade eden Başkan Vekili Biba, 'Biz Bursa olarak bu hedef üzerinde kararlılıkla ilerliyoruz. Bunun için daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Bilgimizi ve insan kaynağımızı büyüteceğiz. Şehirlerimizi daha dirençli yapacağız. Ve en önemlisi, bizi biz yapan kardeşlik hukukumuza her şartta sahip çıkacağız. Çünkü bizim istikametimiz birdir. Hedefimiz, milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve Türkiye'nin güçlü yarınlarıdır' diye konuştu.

'BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN'

Tarih boyunca aynı değerler etrafında kenetlenen Türk milletinin bundan sonra da karşısına çıkacak her türlü badireyi aynı ruhla aşacağını dile getiren Başkan Vekili Biba, 'Bizler tarih boyunca aynı değerler etrafında kenetlendik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi işte o ruhla aşarız. Bu coşkulu kalabalığa, bu güzel birlikteliğe bakınca Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Rabbim, ecdadımızı zafere götüren o inancı, o cesareti kalplerimizde muhafaza etsin. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve hürriyetimiz uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet Teşkilatımızın bütün mensuplarını hürmetle selamlıyorum. Bu meydanı dolduran her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Yurdumuzun semalarında ezanlar dinmesin. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde ebediyen dalgalansın. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

ZAFER COŞKUSU ELİF BUSE DOĞAN'LA DORUĞA ÇIKTI

Alanı dolduran Bursalılar, sevilen sanatçı Elif Buse Doğan'ın sahne almasıyla bayram coşkusunu müzikle yaşamaya devam etti. Elif Buse Doğan, sevilen eserlerini Bursalılar için seslendirirken, vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Ay yıldızlı bayrakların gece boyunca dalgalandığı Bursa Millet Bahçesi'nde unutulmaz görüntüler oluştu. Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde Bursalılar, birlik ve beraberlik içerisinde unutulmaz bir 30 Ağustos akşamı yaşadı.