Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından işletilen turizmin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi sporun yanı sıra kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Spor ve sanatı Erciyes’in zirvesinde buluşturan Erciyes Kayak Merkezi, “Resmin Şairi” olarak tanınan dünyaca ünlü Ressam Devrim Erbil’in “Be The Legend” Sanat Sergisi’ni kayak tutkunu sanatseverlerle buluşturdu.KAYSERİ (İGFA) - Eşsiz güzellikleri ve zengin kayak imkânları ile kış turizminin gözdesi Erciyes, spor ve kültür sanat tutkunlarını bir araya getiren eşsiz bir etkinliğe imza atarak ziyaretçilerini bir kültür şölenine davet ediyor.

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan ve 2024-2025 kış sezonunda yerli ve yabancı kayak severlerin akınına uğramaya devam eden Erciyes Kayak Merkezi, “Resmin Şairi” olarak tanınan Ressam Devrim Erbil’in “Be The Legend” Sanat Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturuyor.

Erciyes’in zirvesinde sporla sanatı buluşturan “Be The Legend” Sanat Sergisi, Magna Hotel ev sahipliğinde 4 Ocak 2025’te kapılarını ziyarete açtı. Serginin açılış törenine Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve ünlü Ressam Devrim Erbil’in yanı sıra Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, akademisyenler, YYL Konaklama Çözümleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla, otel işletmecileri ve iş dünyası temsilcileri ile spor ve sanat tutkunları katıldı.

Erciyes’in heybetli manzaraları eşliğinde ziyaretçilerini kabul eden Be The Legend Sanat Sergisi, “Resmin Şairi” olarak tanınan Devrim Erbil liderliğinde sanatseverleri ağırlıyor. Türk sanatının önde gelen isimleri Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Renk Erbil, Beste Alperat ve ünlü İngiliz sanatçı Joanna Gilbert, Erciyes’in eşsiz atmosferinde eserlerini sergileyecek.

Erciyes’in zirvesinde sanatla sporu buluşturan sergiye dair değerlendirmelerde bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Öncelikle, Erciyes Kayak Merkezi’mizi dünya standartlarında bir merkeze dönüştürmemize öncü olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Kendileri, bu merkezi sporun her çeşidinin yanı sıra kültür sanatla da ön plana çıkarma imkânını da bizlere sunuyor ve kısacası sayın başkanımız Kayseri’ye değer katmaya devam ediyor” diye konuştu.

Ressam Devrim Erbil de Türkiye’de birçok kayak merkezi olduğuna ve böyle bir kayak merkezinde böyle bir serginin Türkiye’de ilk olduğuna dikkat çekerek, “Şimdiye kadar duymadığım bir sergi. Böyle güzel bir ortamda sergi yapılacak. Daha iyi günlere, daha büyük etkinliklere, müzelere kavuşacağız Kayseri’de. Anadolu toprakları kültür bakımından dünyada hiçbir coğrafyaya nasip olmayan bir zenginliğe, güzelliğe, derinliğe sahiptir” ifadelerini kullandı.

Renk Erbil’in küratörlüğünde hazırlanan ve resimden heykele, enstalasyondan modern sanat yorumlarına kadar zengin bir koleksiyon sunan sergi, kış sezonu boyunca devam edecek ve 1 Mart 2025’te sona erecek.