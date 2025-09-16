Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin turizmde olduğu kadar sporda da adeta amiral gemisi olan ve Dünya Tenis Turu’na ev sahipliği yapan Erciyes’teki Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını yerinde inceledi.KAYSERİ (İGFA) - Erciyes’teki yatırımları, proje ve etkinlikleri ile turizm ve spor ile birlikte şehri de zirveye taşıyan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmetleri zirveye çıkarmaya devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen yatırımları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’teki tenis kortlarını inceleyerek, bu yıl ikincisi gerçekleşen Dünya Tenis Turu maçlarını da seyretti.

Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada, Kayseri Erciyes’in artık kayak merkezi olarak anılmaktan daha fazlasını gerçekleştirdiğini ve 12 aya yayılan etkinliklerle kendisinden söz ettirdiğini ifade ederek, “Şu anda 30 ülkeden 300’e yakın tenis sporcusu, hem hazırlık yapmakta hem maçlar yapmakta. Dolayısıyla 12 tane tenis kortumuz burada Megasaray Akademisi’nin ev sahipliğinde hem yerel manada yapılan çalışmalara destek verilmekte hem Türkiye’mizin hem de Dünya Tenis Federasyonu’nun katkıları ve organizasyonları ile burada yarışmalar yapılmakta. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Artık otellerin 12 ay açık kalma çabalarının böylece arzu ettikleri doğrultuda ilerlediğini, bundan da keyif aldıklarını dile getiren Büyükkılıç, “Kayak sezonuna zaten gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. O yönde de Erciyes’imiz kendisinden söz ettiriyor. Sıcak su çalışmaları devam ediyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde de şu anda yüzme takımları kamp yapıyor. 30’a yakın futbol takımı burada kamp yaptı. İnşallah önümüzdeki sezon daha fazla takımın geleceğini umuyoruz. Kısacası artık Erciyes 12 ay kendisinden söz ettiren bir dağ olarak hem kayak merkezi hem değişik spor etkinlikleri hem yürüyüş parkurları derken zirveye yakışır etkinliklerle sporsever dostlarımız Kayseri’mizi hem canlandırıyor hem şenlendiriyor hem de böylece katkıda bulunmuş oluyor” ifadelerini kullandı.