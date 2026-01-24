ATA Çiftliği'nde (BAKAP) hizmet veren Karavan ve Çadır Kamp Alanı, açıldığı günden bu yana karavancıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. ABB, doğanın kalbinde, huzur ve mutluluğun bir araya geldiği Karavan ve Çadır Kamp Alanı ile ziyaretçilerine hem doğayla baş başa kalma hem de konfordan vazgeçmeden kamp yapma imkânı sunuyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB); doğayla iç içe, güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor.

3,5 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olma özelliğini taşıyan ATA Çiftliği'nde (BAKAP) karavan ve çadır kampı tutkunları, doğanın kalbinde bir araya geliyor.

24 SAAT SU, TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETİ

ATA Çiftliği (BAKAP) Karavan ve Çadır Kamp Alanı, karavancılara dünya standartlarında konaklama imkânı sunuyor. Alan içerisinde 28 adet karavan parseli bulunuyor. Her bir karavan için yaklaşık 250 metrekarelik, yeşil alanla çevrili özel kullanım alanları oluşturuldu. Karavan parsellerinin her birinde temiz su hattı, evye, gri su atık bağlantı noktası ve elektrik panosu yer alıyor. Karavan alanında kadın, erkek ve engelli kullanımına uygun tuvalet ve duşlar bulunurken, 24 saat sıcak su hizmeti kesintisiz olarak sağlanıyor. Alanın genel temizliği ve ortak kullanım alanlarının hijyeni, ANFA ekipleri tarafından gün içerisinde düzenli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Güvenlik ve hizmet esasları doğrultusunda alan, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor.

HER HAFTA SONU TAM DOLULUK

Ata Çiftliği (BAKAP) Karavan ve Çadır Kamp Alanı'nın sorumlusu Kadir Kuru, alana gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek '30 Ağustos'ta açılışımızı gerçekleştirdik. O günden bugüne her hafta sonu alanımız full çekiyor. Karavancıların talepleri doğrultusunda kendimizi sürekli yeniliyor, daha iyi bir hizmet sunmak için çalışıyoruz' dedi.

KADIN KARAVANCILARDAN TAM NOT

BAKAP Karavan Park Alanı'nı sıkça kullanan karavancılardan Avukat Sedef Sabuncu, özellikle güvenlik ve temizlik açısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

'Avukatım. Aynı zamanda kadın karavancıyım. Annemle birlikte Karavan ve Çadır Kamp Alanı'na geliyoruz. Zaman zaman anneannem, teyzemle. Karavanın tüm işlerini biz yapıyoruz. Bağlaması, çekmesi, diğer teknik işler. Çok severek yapıyoruz karavancılığı. Burası bizim için oldukça iyi bir imkân oldu. Özellikle çalışma saatlerimizden zaman buldukça buraya gelip deşarj olmak bizim için oldukça iyi. Buradaki imkânlar gerçekten harika. Çok kamp alanı gezdik ama elektrik, bu yeşil alan, herkesin kendine ait parseli olması bizim için çok önemli. Benim için güvenlik de çok önemli. Burada özellikle akşam dokuzdan sonra girişlerle ilgili ciddi denetimler var. Gün içinde de öyle. Buraya geldiğimizde arabamız, karavanımız, eşyalarımız oldukça güvende. Buna çok eminiz. Köpeğim burada istediği gibi gezebiliyor. Diğer karavancıların köpekleriyle güzel iletişim kurup oynayabiliyor. Bu sebeple biz çok memnunuz.'