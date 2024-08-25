Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bisiklet turu etkinliği düzenleniyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. coşkulu ve anlamlı bir etkinliğe imza atacak.30 Ağustos 2024 Cuma Günü gerçekleştirecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel 9 kilometrelik bisiklet parkurundaki tura Büyükşehir Spor A.Ş. tüm sporseverleri davet ederken, ücretsiz olan bisiklet turu etkinliğinde kontenjanların sınırlı olduğu belirtildi.

Etkinliğin başlangıç alanı RHG Enertürk Enerji Stadyumu (Güney Otopark) olarak belirlenirken, bisiklet turu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde son bulacak.

Bitiş noktasından, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’na dönüş sağlamak isteyen katılımcılar için etkinlik sonunda ring seferleri düzenlenecek olan bisiklet turunda bisiklet teslim saati 18.00, etkinlik başlangıç saati ise 18.30 olarak ifade edildi. Ayrıca etkinliğe katılımcılar isterlerse, kendi bisikletleri ile katılabilecek.