Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı'nda hizmete açtığı Karavan Park, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı karavan tutkunlarının akınına uğradı. Tatilciler, modern altyapı ve güvenli ortamdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, karavan severlerin önemli bir sorunu olan park sorununu gidermek ve karavan tatilcilerine güzel bir alan yaratmak amacıyla, 2023 yılında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde hizmete açtığı Karavan Park, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte yoğun ilgi gördü.

Bayramı fırsat bilen karavan tatilcileri, denize yakın konumu ve sunduğu olanaklar sayesinde Karavan Park'ı tercih etti. Modern altyapısı ve konforlu hizmetleriyle dikkat çeken tesiste elektrik, temiz su, duş, tuvalet, çamaşırhane ve ortak kullanım alanları bulunuyor.

24 saat güvenlik hizmetinin de sunulduğu Karavan Park, özellikle aileler için güvenli ve huzurlu bir tatil ortamı sağlıyor. Sunulan imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren karavan tatilcileri, bu güvenli ve konforlu alanda, tatilin tadını çıkarıyor.

YIL BOYUNCA BÜYÜK İLGİ

Dört mevsim hizmet veren Konyaaltı Karavan Park, sadece yaz aylarında değil yıl boyunca gördüğü ilgiyle de öne çıkıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin turizm çeşitliliğini artırmaya yönelik projeleri arasında yer alan tesis, uygun fiyat politikasıyla da karavan tatilini daha erişilebilir hale getiriyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışından gelen misafirlerin de tercih ettiği Karavan Park, Antalya'da alternatif turizmin önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

70 KARAVAN KAPASİTESİ

Dünyanın en uzun ve gözde sahillerinden olan Konyaaltı sahiline yakın konumuyla ilgi odağı olan Karavan Park, 4 bin 144 metrekare alana ve 70 karavan kapasitesine sahip. Avrupa karavancılar yol ağına bağlı olan Karavan Park, bu ağın sağladığı ulaşım kolaylığı sayesinde birçok yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Karavan Park, merkeze ve denize olan yakınlığının yanında, sağladığı imkanlar sayesinde de karavancıların gözdesi.