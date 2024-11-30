Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADES) ile 7 yıl içerisinde 25 bin haneye ulaşarak, yaşlıların evlerini temizliyor, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor ve onlara sevgi dolu bir destek sunuyor.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, YADES projesi ile yaşlıların yaşamlarına dokunarak, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Gönüllü hizmet anlayışıyla on binlerce haneye ulaşan merkez, her gün yaşlıların yüzlerini güldürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı YADES, 2017’den beri, gönüllere dokunmaya, ulu çınarların hizmetinde olmaya devam ediyor.

YADES’te bugüne kadar yaklaşık 25 bin hanede hizmet verilirken, 7 bin haneye kişisel bakım, 18 bin hanede ise yaşam alanı temizlik hizmeti sağlandı. Evde sosyal destek ve bakım hizmetleri ile günde 12 hanede, yaşlıların yaşam alanları temizlenirken, kişisel bakım ihtiyaçları karşılanarak, berber ve kuaför hizmeti de sağlandı.

15 günde bir ev temizliği hizmeti ve haftalık kişisel bakım hizmeti sağlanırken, 178 hane evde bakım hizmetlerinden faydalanıyor. Ayrıca 1 ay sürecinde 240 hanede hizmet verilirken, bu hizmetlerin 56’sı kişisel bakım 184’ü yaşam alanı temizlik hizmeti oldu. Evde bakım hizmetlerinde, 6 temizlik ve bakım personeli görev yapıyor.