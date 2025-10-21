Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Kayseri Kent Konseyi üyeleri Kültepe Kaniş-Karum'da yürütülen kazı, müze ve tanıtım projelerini yerinde inceledi. Büyükşehir'in kültürel mirasa sahip çıkan vizyonu, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişi geleceğe taşıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim şehrin binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Kent Konseyi, UNESCO'nun Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe Kaniş-Karum'da önemli bir gezi ve inceleme programı gerçekleştirdi.

Ev sahipliği yaptığı medeniyetlerle Anadolu'nun en önemli arkeolojik merkezlerinden biri olan Kültepe Kaniş-Karum'da devam eden kazı ve müze projelerini yerinde inceleyen heyet, bölgenin tarihi mirasına tanıklık etti. Kent Konseyi üyeleri, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi alırken, modern donanımlarla hazırlanan ve bölgeyi ziyaretçilere tanıtmayı amaçlayan Kültepe Ziyaretçi Merkezi büyük beğeni topladı.

Heyet ayrıca, yapımında sona gelinen ve tamamlandığında bölgedeki eserleri sergileyecek olan Kayadan Oyma Kültepe Müzesi'nde de incelemelerde bulundu. Müzenin, Kayseri'nin kültürel turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Yaklaşık 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe'de, Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu höyük alanındaki aralıksız süren kazı çalışmaları hakkında da bilgiler alan heyet, 75 yılı aşkın süredir devam eden kazıların, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yeni projelerle zenginleştiğine şahit oldular.

Gezi kapsamında 'Asurlu Tüccarlar Sokağı' projesi de ziyaret edildi. 14 evden oluşan ve dönemin ticaret hayatını canlandıracak şekilde tasarlanan sokakta gelinen son aşama hakkında bilgiler alındı. Proje, ziyaretçilere adeta milattan önceki dönemi deneyimleme fırsatı sunacak.

Ziyarette konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Kültepe Kaniş-Karum'un yıllardır kazı çalışması yapıldığı bir alan olduğunu dile getirdi ve yeni kurulan müzenin de insanlar tarafından bilinip, tanınması gerektiğine işaret ederek, Kültepe Kaniş-Karum'un doğru bir şekilde tanınmasını istediklerini belirtti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldıklarını da vurgulayan Altuntuğ, 'Bu tip gezileri devam ettirerek, şehrimizdeki önemli tarihi ve turistik yerlere dikkat çekmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde buralar çok daha önemli hale gelecek. Turizmin, kültürel birikimimizin yaşadığı, anlatıldığı alanlar olacak' diyerek, bütün şehrin buraya ilgi göstermesi gerektiğine işaret etti.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da Kayseri Kent Konseyi üyesi olarak, Kültepe'yi tanıtmaya çalıştığını belirterek, 'Kültepe, bilimsel ölçeklerde kendi yerini almış bilimsel bir yerdir. Özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ciddi bir atılım yaptık. Ziyaretçi Merkezi açıldı, Kültepe Müzesi son aşamaya geldi, alanda Tüccarlar Mahallesi çalışması sürüyor' diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla yeniden yapılandırılan Kayseri Kent Konseyi, 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle aktif çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi mirasın korunması ve tanıtılması amacıyla yapılan bu tür etkinlikler, Kayseri'nin kültürel değerlerinin geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynuyor.