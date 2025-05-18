Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi’nde 16 özel çocuğa doğum günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte doyasıya eğlenerek, mutlu bir gün geçirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği projeler, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi’nde somut bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamak amacıyla sunduğu Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi’nde, özel çocuklar için unutulmaz bir doğum günü kutlamasına imza attı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, nisan ve mayıs aylarında doğan 16 özel çocuğa yönelik düzenlenen etkinlik, çocukların sevincine ortak olmak için bir araya gelen aileler ile daha da anlamlı hale geldi.

Engelsiz Çocukevi’nin modern ve donanımlı ortamında gerçekleştirilen kutlama, neşeli anlarla dolu dolu geçti. Çocuklar, kendileri için hazırlanan özel doğum günü pastalarını keserken, aileleri de bu özel anlara tanıklık etti. Renkli gösteriler, eğlenceli oyunlar ve müzik eşliğinde yapılan aktivitelerle etkinlik daha da coşkulu hale geldi.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, 16 özel çocuğun doğum gününü kutladıklarını belirterek, “Bugün burada 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi’mizden hizmet vermiş olduğumuz, nisan ve mayıs aylarında doğan 16 çocuğumuz için doğum günü etkinliği gerçekleştiriyoruz” dedi.