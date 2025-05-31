Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 20 spor tesisi ve 5 parkta düzenlenecek yaz spor okullarıyla 16 farklı branşta eğitim imkânı sunuyor. Kayıtlar 27 Mayıs’ta başlarken, yaz dönemi üç ayrı etapta gerçekleştirilecek.KAYSERİ (İGFA) - 2024 yılında Altın Bayrak Ödülü’ne layık görülen ACES Avrupa Spor Şehri unvanını kazanan Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sporun ve sporcunun dostu anlayışıyla, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen Yaz Dönemi Spor Okulları’nın 2025 yılı kayıtları başladı. 20 spor tesisi ve 5 parkta yürütülecek eğitimlerde; futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar toplam 16 farklı branşta kurslar açılıyor.

Yaz Spor Okulları üç dönem halinde planlandı. Birinci dönem 23 Haziran–17 Temmuz, ikinci dönem 18 Temmuz–12 Ağustos, üçüncü dönem ise 13 Ağustos–6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kurslar yaş gruplarına göre planlanırken, cimnastik 4–10 yaş, buz pateni 4–15 yaş, futbol 5–15 yaş, masa tenisi ve atletizm 5–15 yaş arası çocuklara yönelik olacak. Yüzme, basketbol, hentbol, voleybol, taekwondo ve kick boks 6–15 yaş grubuna hitap ederken, tenis 7–15 yaş, badminton 7–15 yaş, su kayağı ise 9–15 yaş arası çocuklar için açılacak. Okçuluk ve geleneksel okçuluk da 7–15 yaş grubuna yönelik sunulacak. Yetişkin kurslarına ise 16–65 yaş arası bireyler katılabilecek.

Spor okullarında çocuk kursları için aylık ücret 1.000 TL, yetişkin kursları için 1.500 TL, tenis yetişkin kursu için ise 1.750 TL olarak belirlendi. Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için www.sporaskayseri.com.tr adresi ziyaret edilebilecek.