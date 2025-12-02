Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi'de havalandırma boşluğuna düşen Tofu adlı kediyi başarılı bir operasyonla kurtararak sahibine teslim etti.

KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bina havalandırma boşluğuna düşen Tofu isimli kedi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibi Zeynep Çılgın'a teslim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Tofu isimli kedinin bulunduğu noktaya başarılı bir çalışma ile ulaştı.

Kısa sürede bulunduğu yerden çıkarılan kedi, sağlık durumu kontrol edildikten sonra sahibi Zeynep Çılgın'a teslim edildi.

Tofu'nun kurtarılmasıyla sonuçlanan bu başarılı çalışma, Büyükşehir Belediyesi'nin 'tehlikeye düşen tüm canlıların yaşamı kıymetlidir' anlayışının bir yansıması olarak vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.