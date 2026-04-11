İzmir Aliağa Belediyesi Meclisi'nde 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi için yapılan 2. Birleşim, Meclis Başkan Vekili Erdoğan Çoban yönetiminde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda başkanlıktan gelen önergeler kapsamında kabulü oylamaya sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu, oylamada yeterli sayı sağlandığından dolayı oy çokluğuyla kabul edildi.

Aliağa Belediyesi'nin bir sonraki meclisi 5 Mayıs 2026 Saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

PROMOSYON İHALESİ SONUÇLANDI

Öte yandan Aliağa Belediyesi, belediye personeline yönelik banka promosyon ihalesini tamamladı. Yoğun rekabete sahne olan ihale süreci, tek oturumda ve 7 tur sonunda sonuçlandı.

Aliağa Belediyesi ile Halkbank arasında imzalanan promosyon sözleşmesi kapsamında; belediye ve bağlı iştiraklerinde çalışan tüm personele eşit ödeme yapılması kararlaştırıldı. Görev tanımı ya da statü farkı gözetilmeksizin tüm çalışanlara aynı promosyon tutarının verilmesiyle eşitlik ilkesi güçlü şekilde vurgulandı.

Sözleşme, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Halkbank Aliağa Şube Müdürü Sadettin Eren arasında imzalanırken, promosyon tutarı kişi başı 75 bin TL olarak belirlendi.

İhale sürecine toplam 7 banka katılırken, yapılan anlaşma yerel yönetim anlayışında örnek bir uygulama olarak değerlendirildi. Öte yandan, promosyon ödemelerinin Halkbank ile yapılan protokol takvimi doğrultusunda Kurban Bayramı öncesi personelin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

