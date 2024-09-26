Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Sonbahar Dönemi Ağaçlandırma Çalışmaları kapsamında güz dönemi şehir içi ve kırsalda dikimlere başladı. Daha yeşil bir Kayseri için, ağaç dikimine ayrı bir önem veren Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, ekipler tarafından 2024 sonbaharında toplam 230 bin fidan dikimi planlandı.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, daha yeşil bir Kayseri vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız şekilde yürütüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerek kent merkezi gerekse kırsal ilçelerde 2024 Yılı Sonbahar Dönemi Ağaçlandırma Çalışmalarına başlandı. Tomarza ilçesi Toklar köyünde vatandaşların ve Çevre Dostları Derneği’nin katılımıyla 2 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Her yıl özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ağaç dikimini arttıran Büyükşehir Belediyesi tarafından, 11 Kasım 2024 Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Erciyes Koç Dağı bölgesi 150 dekarlık alanda 200 bin adet fidan dikilerek şehrin oksijen ihtiyacının karşılanması, kirli havanın temizlenmesi, doğal ve biyolojik yaşamın çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Ankara yolu şehir girişi Ambar bölgesi yol kenarı Yeşil Kuşak çalışmasına da başlayan ekipler, 1000 adet yapraklı fidan ve bin 500 adet ibreli fidan dikimini sürdürüyor.

Dünyada yeşil hat olarak örnek gösterilen Raylı Sistem Tramvay hattına takviye fidan dikimi planlayan Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, refüj ve bulvarlarda da ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek.

Yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların egzoz emisyonundan en az derecede etkilenmelerini sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Sarımsaklı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yamaçlarına, Hıdırellez Tepesi’nde ve ilçelerde belirlenen bölgelere ağaçlandırma faaliyetleri de planladı.

Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekiplerince, 2024 sonbaharında toplamda 230 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.