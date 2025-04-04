Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki su altyapısını güçlendirmek için göreve geldiği günden bu yana geçen 6 yıllık sürede 8 milyar TL’yi aşkın yatırım gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük altyapı kuruluşu Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü aracılığı ile içme suyu iletimi ve sondaj ile temini, atık su kanalizasyon hizmetleri, arıtma tesisleri faaliyetleri, kayıp kaçak su önleme ve laboratuvar ölçümleri gibi sorumluluğundaki önemli görevleri yerine getiren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 6 yıllık süreçte önemli proje ve yatırımlara da imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile KASKİ, içme suyu yatırımlarında, memba kalitesinde suyu Kayserili vatandaşlara ulaştırıyor. Bu doğrultudaki çalışmalarında büyük hassasiyet gösteren Büyükşehir bünyesindeki KASKİ, bu kapsamda içme suyuna toplam 2 milyon 962 bin 542 metre hat döşeyerek, 4 milyar 416 milyon 246 bin 56 TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

KASKİ, kanalizasyon altyapısı için de devamlı surette hizmetlerini sürdürdü. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç’ın 6 yıllık hizmet döneminde toplam 1 milyar 442 milyon 669 bin 847 TL’lik yatırımla 968 bin 876 metre hat döşemesi yaptı.

GES faaliyetleri ve enerji üretimi gibi önemli çalışmaları da gerçekleştiren KASKİ, kente hizmetleri içeren diğer çeşitli çalışmaları için ise toplam 2 milyar 206 milyon 823 bin 780 TL yatırım harcaması yaptı.

Yatırımları ve hizmetleri dolayısıyla 6 yılda, toplam 8 milyar 65 milyon 739 bin 683 TL'lik yatırım harcaması gerçekleştiren KASKİ, Kayseri’ye adeta can suyu oldu.