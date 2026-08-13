Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesinde kapsamlı bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birimler ve daire başkanlıkları ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarında çok sayıda çalışma eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gayretleri ve vizyoner projeleri ile kış turizminde Türkiye'nin amiral gemisi haline gelen Erciyes'in, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında sunduğu hizmet kalitesi artıyor.

Erciyes'te, ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir kayak deneyimi sunmak amacıyla mekanik tesislerde kapsamlı bakım ve teknik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, Develi bölgesinde yürüyen bandın montajının yapılmasının yanı sıra Erciyes genelindeki operatör odalarında da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Hacılar Kapı Gondol depolama garajında mevcut sandviç paneller sökülerek duvar, sıva ve boya uygulamaları yapılırken, çatılardaki bakım ve onarım çalışmaları da sürdürülüyor. Karlama sisteminde pompalama istasyonlarında kapasite artırımı, hat yenilemeleri ve iletişim altyapısındaki arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erciyes'teki yapıların daha dayanıklı ve modern bir görünüme kavuşması amacıyla cephe yenilemeleri de gerçekleştiriliyor. Hacılar ve Tekir Kapı'daki dükkânların önünde bulunan eski ahşap sundurmalar sökülerek yerlerine daha dayanıklı çelik konstrüksiyon sundurmalar yapılıyor.

Hacılar Kapı ve Tekir Kapı depoları ile Tekir Kapı itfaiye binasının dış cephelerinde de yenileme çalışmaları yürütülüyor. Yapılarda sıva, mineral sıva ve dış cephe boya uygulamalarıyla daha modern ve dayanıklı bir görünüm hedefleniyor.

Erciyes'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin konforunu artırmak amacıyla sosyal alanlarda da kapsamlı yenilemeler yapılıyor. Hacılar Kapı bölgesindeki tuvaletlerde hela taşları, bataryalar ve seramikler yenilenirken, Hacılar Kapı üst gondol istasyonundaki WC ve mescitler de baştan aşağı modernize ediliyor.

Öte yandan 2025-2026 kış sezonun 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi'nde Başkan Büyükkılıç'ın gayretleri ile yeni projeler hayata geçiyor. Bir taraftan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Kayseri-Develi arası ulaşımı sağlayan ve Erciyes Kayak Merkezi'nden de geçen yolda Hacılar-Hisarcık kavşağından Develi istikametine 8,2 kilometrelik alternatif yol için çalışmalar hummalı şekilde devam ederken diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Erciyes Kayak Merkezi'nin otopark kapasitesini arttırmak için kolları sıvadı. Başkan Büyükkılıç'ın talimatları ile Erciyes Kayak Merkezi'nde hizmet veren otoparkların kapasitesi yeni yapılan toplam 2500 araç kapasiteli otoparklar ile artıyor.

Bunun yanı sıra otoparklardaki sarı çizgi uygulamaları, engelli rampaları, WC ve duş alanları, su gideri mazgalları ile yol ve kaldırımlarda bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalarla Erciyes Kayak Merkezi'nin mekanik tesislerinden sosyal alanlarına, altyapısından hizmet noktalarına kadar geniş bir alanda yeni sezon öncesi hazırlıkların tamamlanması ve ziyaretçilerin daha güvenli, konforlu ve modern bir ortamda ağırlanması hedefleniyor.