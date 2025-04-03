Bursa Karacabey'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Tarım teknolojileri ve ürünlerinin sergilendiği fuar, 6 Nisan'a kadar açık kalacak.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde 13. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, coşkulu törenle kapılarını açtı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve protokol üyelerinin katıldığı törende, Karacabey’in tarımdaki liderliği vurgulandı.

3-6 Nisan tarihleri arasında Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri’nde devam edecek fuar, tarımsal teknoloji ve yenilikleri sergileyerek çiftçilere yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

Açılışta, Karacabey’in bereketli toprakları ve tarımsal altyapısı övülürken, çiftçilere mazot, sıvı gübre ve damlama sulama hortumu gibi destekler müjdelendi.

Törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey’in bereketli toprakları ve güçlü tarımsal altyapısıyla Türkiye’nin önde gelen ilçelerinden biri olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise çiftçilere mazot, sıvı gübre ve damlama sulama hortumu destekleri müjdesi verdi.

Pazar günü saat 22.00’ye kadar açık kalacak fuar, bölge ekonomisine ve tarım sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor.