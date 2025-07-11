Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçeye eşit ve adil hizmet anlayışıyla başlattığı sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Kaynarca’daki çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Son yapılan çalışmada ise Kaynarca’da 5 farklı güzergahta yapılacak yenilemeyle 10 kilometrelik hat, yaklaşık 20 bin ton sıcak asfalt ve düzenleme çalışmalarıyla sil baştan yenilenecek. Yapılan çalışmaları memnuniyetle karşılayan bölgedeki vatandaşlar, “Yolun durumu, sadece biz bölge sakinlerini değil, birçok sektörü de yakından ilgilendiriyordu. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kaynarca’da 5 farklı bölgede ulaşım ağı güçleniyor

Kaynarca ilçe merkezindeki Şehit Fahrettin Azak Caddesi’nde başlayan sıcak asfalt çalışmaları, Kertil, Müezzinler, 19018. Sokak ve Kuyu Sokak olmak üzere 5 farklı önemli güzergahta devam ediyor.

Yaklaşık 20 bin ton asfalt

Çalışmalar kapsamında, toplam 10 kilometrelik güzergâh yaklaşık 20 bin ton asfaltla tamamen yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların görüşlerine de kulak veriyor ve projeyi yerinde şekillendiriyor.

Hem tarım faaliyeti hem de birçok sektör…

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise çalışmalardan memnun. Civar halkı, çalışmanın tarımsal faaliyetlere büyük katkı sunacağını ve bundan ziyade ulaşımdaki güçlü adımın, birçok sektörü de yakından ilgilendirdiğini söyledi.

“Tarımsal faaliyetlerimize de olumlu katkılar sağlayacak”

Kaynarcada ikamet eden Berat Efe Atay, “Bu bölge, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bir yer. Haliyle çok sayıda kamyon, traktör ve araç geçiyor. Yapılan yol çalışması tarımsal faaliyetlerimize de olumlu katkılar sağlayacak. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum”

Kaynarcada uzun yıllardır ikamet eden Mehmet Çobanoğlu, “Yaklaşık 3 yıldır ulaşımda sıkıntılar yaşıyorduk. Bu yolu kullanmak istemiyorduk. Şu anda burada yapılan asfalt çalışmalarını görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Sayın Yusuf Alemdar Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Daha konforlu, daha güvenli bir yola kavuştuk”

Kaynarcalı Adnan Durmuş, “Hem ulaşım açısından zorlanıyor hem de bölgedeki ekonomik faaliyetler olumsuz etkileniyordu. Burası üniversite, sanayi ve tarımsal faaliyetler açısından oldukça önemli bir güzergâh. Bu nedenle yolun durumu, sadece biz bölge sakinlerini değil, birçok sektörü de yakından ilgilendiriyordu. Bugün ise yapılan çalışmalar sayesinde daha konforlu, daha güvenli bir yola kavuştuk. Bu hizmeti bize kazandıran Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla Kaynarca’nın tüm bölgelerine ulaşım için kritik konumda olan 10 kilometrelik hat sil baştan yenilenecek.