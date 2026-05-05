KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'eğitimli ve donanımlı nesiller' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren KAYMEK, yalnızca sınav hazırlık kurslarıyla değil; birebir etüt sistemi, rehberlik hizmetleri ve çeşitli eğitim destek programlarıyla da dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlarını ilçe odaklı hizmet anlayışıyla sürdürerek gençlerin sınav sürecine güçlü destek sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki en önemli kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için düzenlediği deneme sınavlarını ilçelerde de yaygınlaştırıyor.

İncesu Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen deneme sınavlarıyla öğrenciler, gerçek sınav atmosferini deneyimleme fırsatı bulurken, bilgi seviyelerini ölçerek eksiklerini görme imkânı elde ediyor. Düzenli aralıklarla yapılan bu uygulamalar, adayların sınav kaygısını azaltmasına ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmesine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, eğitim hizmetlerini sadece merkezle sınırlı tutmayarak ilçelerdeki gençlere de eşit fırsatlar sunmayı hedefliyor. Sosyal yaşam merkezlerinde yürütülen kurslar, seminerler ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, eğitimde fırsat eşitliği de güçlendiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığıyla gerçekleştirdiği deneme sınavları ve eğitim destekleriyle gençlerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunmayı sürdürüyor.