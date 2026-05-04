ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençler arasında kültürel etkileşimi ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye-Gürcistan Uluslararası Gençlik Değişimi Programı için başvuruların başladığını açıkladı.

Program kapsamında Türkiye ve Gürcistan'dan gençlerin bir araya gelerek sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerde bulunması, karşılıklı deneyim paylaşımı ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başvuruların http://genclikhizmetleri.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceği belirtilirken, son başvuru tarihinin 8 Mayıs 2026 saat 23.59 olduğu duyuruldu.

