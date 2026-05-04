TÜBİTAK 2204 yarışmalarında Sakarya'yı temsil eden öğrenciler, Ankara'daki Türkiye finallerinde farklı kategorilerde dereceye girerek önemli bir başarıya imza attı.

SAKARYA (İGFA) - TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise ve 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında İstanbul-Asya Bölge birincisi olarak finale kalan Sakarya'daki okullar, Ankara'da 26-30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen finallerde önemli dereceler elde etti.

Sakarya'yı temsil eden öğrenciler, geliştirdikleri özgün projelerle Türkiye genelinde farklı kategorilerde dereceye girerek dikkat çekti.

Ortaokul kategorisinde Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi, biyoloji alanında geliştirdiği 'Dijital İkiz-Cytovision Pro' projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Kocaali İmam Hatip Ortaokulu teknoloji tasarım alanında Türkiye ikinciliğini elde ederken, Karasu Sezi Eratik Ortaokulu tarih alanında Türkiye üçüncüsü oldu.

Lise kategorisinde ise Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi, değerler eğitimi alanındaki projesiyle Türkiye ikinciliğine layık görülerek Sakarya'ya gurur yaşattı.

Öğrencilerin elde ettiği başarıların, Sakarya'nın proje tabanlı eğitimdeki seviyesini ve bilimsel çalışmalara verdiği önemi ortaya koyduğu belirtildi.

Öte yandan Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında il genelinde 40 bilim fuarı düzenleneceği açıklandı.

Fuarlarda öğrencilerin hazırladığı projeler sergilenerek bilim, teknoloji ve mühendislik alanındaki çalışmaların toplumla buluşturulması hedeflendi.