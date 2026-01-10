Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 2025 yılında gençler çoğunlukta olmak üzere 335 bin vatandaşa hizmet verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitim ve hayat boyu öğrenmeye katkı sunan hizmet vizyonu doğrultusunda hizmet üreten Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat alanındaki marka kuruluşu KAYMEK A.Ş., adeta kentin 6'ncı üniversitesi gibi faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda KAYMEK, bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki yönden gelişiminin yanı sıra vatandaşların akademik bilgi ve becerilerini geliştirerek eğitim verilen alanla ilgili kazanımlarını günlük hayatta uygulanabilir kılmak amacıyla on binlerce vatandaşa dokunuyor. Öte yandan Kayseri'nin sanata duyarlı bir kent olarak ön plana çıkması, çeşitli sektörlerin kalifiye personel ihtiyacını karşılayabilmesi, bilgili ve birikimli bireyler yetiştirerek ülkenin geleceğine yön vermek gibi amaçlarla kurulmuş olan KAYMEK, modern çağa hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş tesislerinde hemen her yaş grubundan vatandaşa hizmet sunuyor.

Gençlerin eğitiminden, yetişkinlere yönelik düzenlenen kurs, sosyal, sanatsal, sportif faaliyet ile sosyal sorumluluk projeleri ve e-ticarete kadar birçok alanda kurulduğu 2004 yılından bu yana tesis ve branş sayısını her geçen gün arttıran KAYMEK etkin ve kaliteli faaliyetleri ile kentin 6'ncı üniversitesi olarak anılıyor ve takdir görüyor.

Anadolu'nun en büyük eğitim organizasyonlarından biri olarak Millî Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, 2025 yılında bir önceki yıla göre daha fazla vatandaşa dokundu. KAYMEK 2025'te teorik ve uygulamalı eğitimler alanında 35 bin 32 kursiyer ve öğrenciye; sergi, seminer, workshop, gezi, şenlik, festival, farkındalık projeleri ve yarışma gibi birçok etkinlikte ise 300 bin insana doğrudan hizmet vererek 12 ayda toplam 335 bin 32 vatandaşa dokundu.

Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde Çamaşır yıkama Merkezi, E38 E-Ticaret Merkezi, Büyükşehir Sanat Galerisi, KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde Talas Gençlik Merkezi (TGM), KAYMEK Matematik Kampı, Değer Gençlik Merkezi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Aile Akademisi ile Kayserililere hizmet sunan KAYMEK, şehrin 6'ncı üniversitesi ünvanının içini doldurmayı başardı.

Sanat ve mesleki eğitim anlamında bireylerin becerilerini geliştirerek sosyal yönden gelişimlerini sağlamak ve istihdama doğrudan veya dolaylı etki etmek amacıyla sözel ve uygulamalı branşlarda, halkın talepleri doğrultusunda geleneksel el sanatlarından modern el sanatlarına, kişisel gelişim kurslarından mesleki eğitim kurslarına kadar birçok farklı branşta kurs veren KAYMEK, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde 28 farklı alanda, 47'si yeni olmak üzere 222 farklı branşta, 1.082 kurs açarak 14.492 kursiyere sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verdi. KAYMEK ayrıca sergilerle, seminerlerle, etkinliklerle 'KAYMEK'le Öğreniyorum' ve diğer hizmetlerle toplam 120.149 kişiye ulaştı. KAYMEK yıl içerisinde kentin muhtelif bölgelerindeki 11 tesisinde hizmetlerini Kayserililerle buluşturdu.

KAYMEK, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel işletmelere ve KAYMEK çalışanlarına seminerler düzenlerken, iş sağlığı ve güvenliği, tütün ile mücadele, en iyi polis anne (madde kullanımı), emlak danışmanlığı ve tapu işlemleri, iş ahlakı motivasyon- aile hukuku- koruyucu aile hizmetleri seminerlerinden 7.111 katılımcı faydalandı.

Öte yandan KAYMEK A.Ş. Bosna Hersek'in Mostar şehrinde bulunan tesisindeki faaliyetlerinde 7 kurs, 30 kursiyer ve okul etkinliklerinde 700 katılımcıya ulaştı. Talepler, istekler ve öngörülen ihtiyaçlar doğrultusunda katılımcılarla şehrin belirli noktalarında etkinlikler düzenleyen KAYMEK'in bu etkinliklerinden 7.793 katılımcı bu hizmetten faydalanırken KAYMEK'in workshop etkinliklerine 2.353 kişi katılım sağladı.

KAYMEK, eğitimlerden yararlanan vatandaşların istihdamlarına fayda sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacı ile önemli kamu kurum ve kuruluşlarıyla önemli iş birliklerine imza attı. KAYMEK bu çerçevede Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Kadın Kooperatifleri, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kayseri Temsilciliği, Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı (Bünyan Ceza İnfaz Kurumları) ile iş birliği protokolleri yaptı.

'150. Yılda 150 proje' kapsamında KAYMEK Akademi tesisinde faaliyete başlayan çamaşır yıkama merkezi, Kayseri'de yatılı olarak öğrenim gören üniversite öğrencilerinin bu alandaki ihtiyacını karşılamaya yönelik ücretsiz hizmet vererek 2025 yılında 11.000 öğrenciye çamaşır yıkama hizmeti sundu.

2019 yılı sonunda www.e38.com.tr olarak faaliyetlerine başlayan E38 sanal satış platformu, diğer sanal pazar yerlerinde de kendi sitesiyle eş zamanlı olarak yerini alarak 7 ana kategoride, 42 alt kategoride KAYMEK tarafından üretilen 2.358 adet ürünü satışa sunuyor. E38 yaklaşık 200 ülkeye 2 farklı yabancı dilde (İngilizce, Arapça) satış gerçekleştiriyor. Konsinye satış sözleşmesi kapsamında 2025 yılında 229 üretici ve 13 Kadın Kooperatifi ile toplamda 242 konsinye sözleşme imzalayan E38 toplamda 5.563 adet ürün satışa sundu.

KAYMEK, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde kentin sanat kalbi olarak hizmete giren Büyükşehir Sanat Galerisi'nde yıl içerisinde düzenlemiş olduğu tematik ve genel sergilerle kadim kentin değerlerini ön plana çıkarıyor. KAYMEK, el sanatlarının gelişmesi ve Kayseri'nin bir sanat kenti olması için 'Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde' eğitim gören kursiyerler ve KAYMEK eğitmenleri tarafından yapılan el emeği göz nuru eserlerden oluşan ve farklı temalardaki sergileri sanatseverlerin beğenisine sunuyor. 2025 yılı içerisinde 33 farklı sergide 6.518 eser sergileyen KAYMEK'in bu sergilerini 76.700 sanatsever ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla kurduğu Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde gençlere, öğrencilere yönelik eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sanatsal ve sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda hizmet veriliyor.

KAYMEK Gençlik Merkezleri, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda 4.578 öğrenciye, 2025 Yaz Okulu kapsamında 3065 öğrenciye hizmet verdi. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nda ise 5.326 öğrenci ile eğitim faaliyetini yürüten KAYMEK Gençlik Merkezleri, 2025 yılında toplam 12.969 öğrenciye hizmet verdi.

Öte yandan LGS, YKS ve KPSS hazırlık kursları ile ücretsiz olarak gençlere destek sunan KAYMEK, sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kaynak kitap desteği de verdi. KAYMEK, 8. sınıf LGS hazırlık gruplarına 720 set, 12. sınıf ve lise mezunu YKS hazırlık gruplarına 1.062 set olmak üzere toplam 1.782 ücretsiz kitap seti dağıtımı gerçekleştirdi. Özel gün ve haftalarda da hem gençler başta olmak üzere tüm Kayserilileri yalnız bırakmayan KAYMEK'in, yıl içerisindeki bu etkinlerinden 16.248 vatandaş faydalandı.

Kent merkezindeki imkânları kırsal ilçelere de taşıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde KAYMEK tarafından ilçenin ihtiyacına göre; sanatsal kurslar, kişisel gelişim kursları, mesleki gelişim kursları, LGS - YKS hazırlık kursları (Sarıoğlan, Palas, Bünyan) veriliyor.

Türkiye'nin alanında en kapsamlı merkezi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi de 1 yılda 335 özel gereksinimli bireylere ücretsiz hizmet verdi. 41 bin 302 seans ile özel gereksinimli bireylerin bağımsız, kendine tamamen ya da azami ölçüde yetebilen, üreten, ayakları üzerinde durabilen bireyler olması sağlandı.

Uzman Aile Danışmanları ile gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı olarak öncelikle bireysel psikolojik danışmanlık ve çift terapileri hizmeti sunan Büyükşehir'in Aile Akademisi, farkındalık seminerleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrenciler için ders çalışma programı, mesleki tanıtımlar ve yönlendirmeler, üniversite ve lise tercih işlemleri, bireysel ve grup rehberlikleri ile 2025 yılında da anlamlı bir hizmet verdi.

Şehrin 6'ncı üniversitesi olarak anılmasını sağlayan önemli ve anlamlı hizmetlere imza atan KAYMEK A.Ş. 2026 yılında da faaliyet alanındaki her konuda Kayserililere ücretsiz bir şekilde etkin ve kaliteli hizmetlerini ulaştırmayı sürdürecek.