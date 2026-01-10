Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonuyla yenilenen yollar vatandaşlara rahat bir nefes aldırıyor. Bu kapsamda halkın öncelikli talepleri arasında yer alan Susurluk ilçesi Demirkapı - Ömerköy mahalleleri arasındaki 2 bin 200 metrelik yolda gerçekleştirilen çalışma kapsamında yolun altyapı ve genişletme çalışmaları kısa sürede tamamlandı.

BALIKESİR (İGFA) - Ulaşım konforunu artırmak için kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yol standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla Susurluk ilçesi Demirkapı ve Ömerköy mahalleleri arasındaki yolda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Mevcut hali 6 metre olan yolda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştiren çalışmaların tamamlanmasıyla yol genişliği 10 metreye çıkarılarak trafik güvenliği artırıldı. Ayrıca yenileme çalışmalarıyla yol daha modern ve konforlu bir hale getirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin modern ve güvenli ulaşım imkânlarını artırmaya yönelik çalışmaları bölge halkının da takdirini topladı.