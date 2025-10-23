Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezlerinden olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, KAYMEK'ten gelen kuaförlük eğitmenleri ile renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de ortaya koyduğu kapsayıcı hizmet anlayışı ile her kesimi kuşatan bir belediyecilik hizmeti sunan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki özel gereksinimli bireyler için eğitim veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir başka güzel etkinliğe daha imza attı.

Türkiye'deki en kapsamlı ve büyük engelsiz yaşam merkezinde gerçekleşen etkinlikte açıklamalarda bulunan KAYMEK Mesleki Sanat Eğitim Merkezi'nde kuaförlük eğitmeni olan Yasemin Gündüz, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki bireyleri mutlu etmek, ihtiyaçlarını gidermek ve farklı bir etkinlik olması için görev aldıklarını ifade ederek, bu etkinliğe imkân tanıyan başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Gerçekleşen renkli etkinlikte, özel bireyler ve yakınları da yapılan etkinlikten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 'Etkinlik çok güzeldi. Çocuklarımız mutlu oldular. Hepsinden Allah razı olsun. KAYMEK'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz etkinlikten dolayı. Çok memnun kaldık ilgi ve alakalarından' ifadelerini kullandılar.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin minik sakinleri ise etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirken, miniklerin yaşadığı sevinç ve memnuniyet yüzlerinden okundu.

Ulaşımdan eğitime, sağlıktan spor ve sosyal desteklere kadar pek çok konuda gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla özel gereksinimli vatandaşların yanında olan engelli dostu Büyükşehir Belediyesi, 14 binden fazla özel gereksinimli vatandaşa su faturalarında yüzde 50 indirim uygularken, binlerce özel gereksinimli bireye de spor eğitim gibi alanlarda dokundu.