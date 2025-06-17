Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından “oku, yarış, kazan” sloganıyla 4’üncüsü düzenlenen Kitap Okuma Yarışması’nda kazananlar belli oldu.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) “oku, yarış, kazan” sloganıyla gerçekleştirdiği KAYMEK Kitap Okuma Yarışmalarının 4’üncüsü heyecan ve rekabete sahne oldu.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi‘nde düzenlenen yarışma ortaokul, lise ile 18 yaş ve üzeri kategorilerinde gerçekleştirilirken yarışma kitapseverlerden büyük ilgi gördü.

Yarışmada ortaokulda eğitim gören öğrenciler Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi”, lisede eğitim gören öğrenciler Tufan Gündüz’ün “Dede Korkut Destanları 13. Hikâye ve Soylamalar Ekli”, 18 yaş ve üzerindeki bireyler ise Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Sahnenin Dışındakiler” isimli kitabıyla ilgili ayrı ayrı kategorilerde rekabet etti. Kendilerine uygun olan kategoriyle ilgili olarak yarışmaya başvuruda bulunan yarışmacılar, yarışmada kahoot sistemi üzerinden soruları cevapladı.

İşte Yarışmanın Kazananları:

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in heyecan ve rekabet dolu 4’üncü Kitap Okuma Yarışması’nın ortaokul kategorisinde Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” isimli kitabı için birinci Sena Yıldırım, ikinci Yasin Umut Demirer, üçüncü Defne Delal Yılmaz olurken Burak Bilge, Yiğit Kağan Demir ve Zümra Çağlar mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Lise kategorisinde Tufan Gündüz’ün “Dede Korkut Destanları 13. Hikâye ve Soylamalar Ekli” isimli kitabı için yarışan kitapseverler arasından Nilay Aslan birinci, Ali Aras Gök ikinci ve Furkan Çataltepe üçüncü olurken mansiyon ödülü almaya hak kazanan üç isim ise Selma Nur Bacak, Ayşegül Özgan ve Sahre Azra Erdoğan oldu.

18 yaş ve üzeri kategorisinde ise Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Sahnenin Dışındakiler” isimli kitabı için birincilik derecesini Adeviye Durmuş, ikincilik derecesini Gülüzar Eda Gülen, üçüncülük derecesini de Zübeyde Avcı elde ederken Semra Yiğit, Sibel Eröz ve Gözde Nayman ise mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

İlerleyen bir tarihte düzenlenecek ödül töreninde her kategoride birinciye 8 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 4 bin TL ve 3 kişiye ise biner TL mansiyon ödülü takdim edilecek.