Kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aralanmazken öldürülmesi ile ilgili bir tepki de Gebze Ticaret odası başkan Yardımcısı Kayhan Özler’den geldi.Yüksel ERCAN / KOCAELİ (İGFA) - Cesedi bulunan Narin ile ilgili olarak bir açıklama yapan Gebze Ticaret Odası başkan yardımcısı Kayhan Özler şunları söyledi:

“Narin, güzel yavrum; Seni yaşatamadık, seni koruyamadık, seni kurban verdik. Hepimizi affet… Küçük yaşında çok büyük bir kötülüğe muhatap oldun. Bunu asla hak etmedin. Bu dünyadan ukdeyle göçtün, bu yaşamdan alacağın var. Seni geri getiremeyeceğiz ama başka çocukların kaderinin senin gibi olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. O zaman 85 milyona dert olan azabı biraz hafifletecek, ruhunu biraz olsun serinleteceğiz. Mekanın belli ki cennettir. Allah rahmet eylesin.”