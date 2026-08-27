Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'ni yayımladı. Geçici sonuçlara göre faal girişim sayısı 4 milyon 16 bin 59 olurken, istihdam 20 milyon 122 bin 817 kişi olarak gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Revizyon 2.1 (Nace Rev. 2.1) esas alınarak derlenen verilere göre, girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü aldı.

TÜİK'in açıkladığı veriler, 2025 yılında Türkiye ekonomisinde hizmet ve ticaret sektörlerinin girişim sayısı, istihdam ve ciro açısından belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

GİRİŞİMLERİN YARISINA YAKINI HİZMETTE

2025'te faal girişimlerin yüzde 48,4'ü hizmet sektöründe, yüzde 31,6'sı ticaret sektöründe, yüzde 12,4'ü sanayi sektöründe yer aldı.

İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 41,2'sini, sanayi sektörü ise yüzde 26,1'ini oluşturdu.

CİRODA LİDER TİCARET SEKTÖRÜ

Ticaret sektörü, yüzde 46,8 ile ciroda ilk sırada yer aldı. Hizmet sektörünün ciro payı yüzde 17,8, sanayi sektörünün payı ise yüzde 28,5 olarak kaydedildi.

ÜRETİM DEĞERİNDE İMALAT İLK SIRADA

2025 yılında üretim değeri en yüksek alt sektör imalat oldu.

Buna göre; imalat 27 trilyon 886 milyar TL, ticaret 9 trilyon 134 milyar TL, inşaat 7 trilyon 976 milyar TL, ulaştırma ve depolama 6 trilyon 801 milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 4 trilyon 422 milyar TL oldu.

BÜYÜK GİRİŞİMLERİN CİRO PAYI YÜKSEK

Çalışan sayısına göre büyüklük gruplarında ciro payının en yüksek kısmı 250 ve üzeri çalışanı olan işletmelere ait oldu. Bu grup, toplam cironun yüzde 34,3'ünü oluşturdu.

İstihdamda ise en yüksek pay 1-9 çalışanı olan girişimlerde görüldü. Bu grup toplam istihdamın yüzde 36,4'ünü oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2025 yılında ciro 124 trilyon 816 milyar TL, üretim değeri 71 trilyon 351 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 22 trilyon 201 milyar TL, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları ise 108 trilyon 507 milyar TL oldu.

İMALATTA DÜŞÜK TEKNOLOJİ AĞIRLIĞI

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 54,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu girişimler, imalat istihdamının yüzde 47,9'unu, cironun ise yüzde 35,8'ini oluşturdu.