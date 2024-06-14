Kaya Godfrey'in “Toksik” isimli tekli çalışması video klibiyle yayında. Söz ve bestesi Kaya Godfrey imzalı şarkının aranjesi Abdu B tarafından yapıldı. Video klibin yönetmen koltuğuna Doğancan Kement oturdu.İSTANBUL (İGFA) - Kaya Godfrey’in “Toksik” isimli tekli çalışması video klibiyle yayında. Söz ve bestesi Kaya Godfrey imzalı şarkının aranjesi Abdu B tarafından yapıldı. Video klibin yönetmen koltuğuna Doğancan Kement oturdu. Kaya Godfrey Yeni şarkısı ile müzik listelerinde bende varım diyerek trendlerde olmayı gözünü dikti

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