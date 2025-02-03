Düzce'nin Kültür Mahallesinde düğün eğlencesi omuz atma nedeniyle son buldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de yaşanan olay Kültür Mahallesi Spor Sokak üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düğün devam ettiği sırada kimliği belirlenemeyen şahıslar arasında omuz atma nedeniyle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma büyüdü diğer misafirlerinde dahil olması ile kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrasında düğün salonuna çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgayı sonlandırdı kalabalığı dağıttı ve düğün bitti.