Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından KASKİ, kentin dört bir tarafında ilçe ilçe, mahalle mahalle özverili bir hizmet gerçekleştirerek, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan'dan İncesu'ya, Hacılar'dan Gesi'ye kadar birçok bölgede yürütülen yatırımlarla Kayseri'nin altyapı geleceği güçlendiriliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde altyapı yatırımlarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında hayata geçirilen projelerle içme suyu ve kanalizasyon altyapısını daha güçlü hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hem mevcut altyapı yenileniyor hem de gelişen yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına yönelik yeni yatırımlar gerçekleştiriliyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında yeni sondaj kuyusu tamamlandı. 232 metre derinlikten elde edilen ve saatte 112 ton kapasiteye sahip yeni içme suyu kaynağıyla bölgenin mevcut ve gelecekteki su ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

Gesi Fatih Mahallesi Bal Sokak'ta Ø110 O-PVC borular kullanılarak şebeke hattı imalatı ve abone bağlantı çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni imara açılan bölgelerde sürdürülen çalışmalarla vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi amaçlanıyor.

İncesu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Ø300'lük yeni nesil koruge borularla kanalizasyon hattı imalat çalışmaları yapıldı. Çalışmalarla birlikte bölgedeki mevcut altyapının daha güçlü ve verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde Kapsamlı Altyapı Çalışması

Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın devamında yeni açılan yol ve çevresinde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Proje kapsamında 2 bin 500 metre Ø160 O-PVC içme suyu hattı, bin metre Ø300 mm atıksu hattı ve bin metre Ø300 mm yağmursuyu hattı imalatı yapıldı.

Esenyurt Mahallesi'nde Modern İçme Suyu Hattı

Esenyurt Mahallesi İhsan Ketin Caddesi'nde Φ600 çelik borular ile Ø100 mm düktil borular kullanılarak terfi ve isale hattı imalatı yapıldı. Gerçekleştirilen yatırımla bölgedeki içme suyu iletim altyapısının daha modern ve dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Hacılar'da Altyapı Yenileniyor

Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi'nde çelik borular kullanılarak terfi ve isale hattı yenileme ile abone aktarma çalışmaları hummalı bir şekilde gerçekleşti. Çalışmalar kapsamında içme suyu iletim kapasitesinin artırılması ve hizmet kalitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ eliyle yürüttüğü yatırımlarla kentin büyüyen bölgelerinde altyapı ağını güçlendirmeye devam ediyor.