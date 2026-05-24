Meteoroloji, Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkat çağrısı yapıldı.

BURSA (İGFA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Mayıs Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı illerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildi.

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler arasında Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu yer alıyor.

Günlük hava tahmin raporuna göre ayrıca Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde de etkili yağış görülmesi bekleniyor..

Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.