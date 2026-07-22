İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde 25 organizatörün yakalandığını, 355 düzensiz göçmenin ise tespit edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla 81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, 427 bin 968 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda 355 düzensiz göçmen tespit edildi.

14 BİNDEN FAZLA NOKTA DENETLENDİ

Operasyon ve denetimlere 26 bin 236 personel ile 8 bin 785 ekip katıldı. Türkiye genelinde 5 bin 400 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda; 3 bin 795 metruk bina, 7 bin 447 umuma açık iş yeri, 449 terminal, 2 bin 451 farklı nokta olmak üzere toplam 14 bin 142 adres denetlendi.

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde;



-3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü,

-427 bin 968 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 355 düzensiz göçmen yakalandı.️



Göç İdaresi: pic.twitter.com/IqhPN06zM3 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 22, 2026

Tespit edilen düzensiz göçmenler hakkında ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin ülkenin huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, denetimlerde görev alan emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi personeline teşekkür etti.