Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Valisi İbrahim Akın ve beraberindeki protokol üyelerine Selçuklu Belediyesi'nin en prestijli spor yatırımlarından olan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni yerinde tanıttı.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi'nin spor alanında hayata geçirdiği Türkiye'ye örnek yatırımlardan biri olan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi yaz spor okullarıyla birlikte faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle 18 farklı branşı bünyesinde bulunduran merkezi Konya Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile birlikte ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Spor okulu faaliyetlerini yerinde inceleyen heyet öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Konya'ya değer katan yatırım için Başkan Pekyatırmacı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Vali Akın ve Başkan Pekyatırmacı Türkiye'nin en modern ve en nitelikli okullarından biri olan Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da yer aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'GENÇLERİMİZİN HER ALANDA EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Konya Valisi İbrahim Akın ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Çocukların ve gençlerin akademik başarılarının yanında sanat ve sporla ilgili alanlarda da gelişimlerini önemsiyoruz. Onların yeteneklerini keşfedebilecekleri ve kendilerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri ortamları oluşturmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bir günde toplam 3.360 sporcunun, aynı anda ise 680 sporcunun faydalanabileceği, olimpiyatlara sporcular yetiştirebileceğimiz şekilde tasarlanmış çok kapsamlı bir yapıya sahip olan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz ve modern mimarisi ve güçlü teknik donanımıyla öğrencilerimizin hizmetine sunduğumuz ve onların kendi yeteneklerini erken bir şekilde fark etmelerini amaçladığımız Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisemizi bugün Konya Valimiz Sayın İbrahim Akın ve beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret ettik. Türkiye'ye örnek olan bu iki prestijli projelerimizde hem öğrenciler ve aileleriyle hem de hocalarımızla sohbet ederek değerlendirmelerde bulunduk. Eğitimden spora, sanattan kültüre kadar her alanda gençlerimiz ve çocuklarımıza yatırım yapmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın başarıları bizlerin en büyük mutluluk kaynağıdır' dedi.