Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kentin içme ve kullanma suyu altyapısını güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde işletmek amacıyla yürüttüğü bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ ekipleri, gece boyunca yürüttüğü planlı çalışmayla dağıtım hattı vana ve bağlantısı onarımını tamamladı. Bu kapsamda Odunpazarı İlçesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nde çok sayıda mahalleye su iletimini sağlayan dağıtım hattı vana ve bağlantısı için onarım çalışması gerçekleştirildi.

Müdahale ve onarım öncesinde tüm teknik hazırlıklarını tamamlayan ESKİ ekipleri, gece saatlerinde başladıkları çalışmayı sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız sürdürdü.

Yüksek teknik hassasiyet gerektiren müdahale, uzman ekiplerin koordineli çalışmasıyla başarıyla tamamlanarak sistem yeniden güvenli şekilde devreye alındı.

Vatandaşların günlük yaşamının en az düzeyde etkilendiği çalışmanın tamamlanmasının ardından dağıtım hattı yeniden işletmeye alınırken, mahallelere su akışı kademeli olarak sağlandı.

Çalışmalar sırasında sahada incelemelerde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yürütülen operasyon hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Ünlüce, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek ve su hizmetini en kısa sürede yeniden kesintisiz şekilde sunabilmek için gece boyunca büyük özveriyle görev yapan ESKİ personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

ESKİ Genel Müdürlüğü, Eskişehir'in altyapı ihtiyaçlarına güçlü ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla bakım ve yenileme çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüğünü belirterek, onarım çalışması sürecinde gösterdikleri anlayış dolayısıyla tüm vatandaşlara teşekkür etti.