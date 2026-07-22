Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 878 bin 46 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi.

ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre hacı adayları, kura sonuçlarını 22 Temmuz 2026 saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Her yıl milyonlarca Müslüman'ın kutsal topraklara gitme hayaliyle beklediği hac kuraları, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Çekilişle belirlenen adaylar, hac ibadetini yerine getirmek üzere hazırlıklarına başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, kura töreninde yaptığı konuşmada, haccın, ilahi davete icabet ederek Kabe'ye, Beytullah'a ulaşanlara Yüce Allah'ın nice lütuflar ihsan ettiği müstesna bir ibadet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Hac ibadeti, Yüce Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkıdır. Bu hususta Cenabı Hak şöyle buyurmaktadır: 'Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.' Bu ilahi hitap, sadece Rabbimizin kullarını bizzat davet ettiği bir yolculuğa değil; kulluğun kemaline, kalplerin ihyasına ve hayatın yeniden inşasına yapılan bir çağrıdır.'

Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 878 bin 46 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.https://t.co/w68j78KoG3 pic.twitter.com/dOtF5iyx9c — T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı (@diyanetbasin) July 22, 2026