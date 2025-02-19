Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak için 2024 yılında kent genelinde 407 milyon 84 bin TL’lik yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden yola çıkarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında önemli yatırımlara imza attı.

Bu kapsamda geride bırakılan 2024 yılında 407 milyon 84 bin TL yatırım bedeli ile 194 bin 9 metre atık su hattı imalatı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk günden beri merkez ilçe ayrımı yapmadan titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir yarınlar bırakmak için insan ve çevre sağılığının önemini çok iyi bildiklerini vurguladı.

Sağlıklı üst yapıların ancak sağlıklı altyapılar ile mümkün olabileceğini dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç şunları söyledi: “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, halkımızın tamamına kusursuz ve sürdürülebilir hizmet sunma yolunda emin adımlarla ilerlerken, belediyemize bağlı kurumlarımız da aynı özveri ile çalışıyorlar. Her geçen gün yeni projeler ile Kayseri’mizin seçkin kentler kategorisinde yer alabilmesi için insanımıza ve çevremize katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak için geçtiğimiz yıl 407 milyon 84 bin TL yatırım bedeli ile 194 bin 9 metre atık su yatırımı yapıldı.Gerçekleştirilen yatırımlarımız kentimize hayırlı olsun. Aynı azim ve kararlılıkla yeni projeler ile 2025 yılında da halkımızın hizmetinde olacağız.”